FIRENZE L'Italia, distratta e sciatta, non è quella dell'Europeo. Così stecca al Franchi contro la Bulgaria (1-1) e, nella notte in cui eguaglia il record della Spagna (2007-2009) di 35 partite senza sconfitte (nel mondo il Brasile ha fatto meglio con 36: 1993-1996), si va a complicare il percorso verso Qatar 2002: il pari di Firenze incide sulla classifica del gruppo C. La Nazionale è in testa con 4 punti di vantaggio dopo 4 gare, ma la...