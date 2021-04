Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FIRENZE Giorni pessimi per i bianconeri, dentro la bomba della Super Lega e dentro pure una bolla di non gioco. Sono evaporati. Al Franchi più Fiorentina che Juventus. Un pari scritto dal gol di Vlahovic su rigore a cucchiaio (in totale 17 reti in campionato, raggiunto Mutu) e dal pareggio, dopo 31 secondi dall'intervallo, di Morata. Paratici a fine gara ha detto che il tecnico sarà confermato se la Juve arriverà in zona Champions:...