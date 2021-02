RUGBY

La campagna elettorale per la presidenza della Federazione italiana rugby s'infiamma a un mese dal voto (13 marzo).

A gettare il sasso nello stagno ci pensa il presidente della Fir Alfredo Gavazzi. In un'intervista al canale youtube Bulldog Rugby attacca Paolo Vaccari. Il figliolo ribelle per due mandati al suo fianco che ora si candida alla presidenza contro di lui: «Paolo è in consiglio federale da vent'anni come delegato dei giocatori. Non ha mai fatto niente, non si è mai interessato a niente. Se non l'ultimo quadriennio relativamente alla commissione impianti. Forse più perché aveva degli interessi personali che per una vera specifica verso il rugby».

È stato inoltre divulgato un dossier in cui si prospettano dubbi sull'eleggibilità di Vaccari, in base all'articolo 12 del Regolamento Organico della Fir. Secondo il quale un candidato deve dichiarare «di non avere, come forma primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata all'attività svolta dalla federazione». Secondo una determinazione della giunta del Comune di Camposampiero (Pd), Vaccari per conto dello studio Civiesse di Montichiari (Bs) di cui è parte insieme al fratello ha co-redatto in qualità di architetto «il progetto definitivo-esecutivo denominato Realizzazione del campo da rugby di via Corso per un importo di 32.100,64 euro». La spesa complessiva per realizzare il campo, secondo una delibera di giunta, è stata di 230.000 euro. Nel dossier, che il sito Il Nero e il Rugby intende pubblicare integralmente, si parla inoltre di un impianto a Roma e di altri temi.

L'attività è pienamente legittima da un punto di vista professionale. Ma suscita una domanda in chiave elettorale: la posizione di Vaccari nella commissione impianti ha profili di contrasto con l'articolo che regola l'eleggibilità? L'interessato, contattato in proposito, preferisce non rilasciare dichiarazioni. La commissione verifica poteri della Fir ha approvato la sua candidatura.

SONO RIMASTI CINQUE IN CORSA

La stessa commissione ha bocciato invece la candidatura a presidente di Elio De Anna, perché a sostegno ha presentato 12 firme di tecnici invece delle 10 consentite dalle regole (articolo 41 dello statuto). Ora Rugbysti per sempre, lista che sostiene De Anna, «comunica di aver intrapreso le azioni disponibili per un ravvedimento di tale posizione e una riammissione del candidatura». In pratica ha presentato ricorso. «La decisione di agire in tal senso è la risultante di una comunione di intenti all'interno di Rugbysti per sempre commenta De Anna - Inoltre la solidarietà e le sollecitazioni giunte a gran voce dai rappresentanti del nostro straordinario movimento, su tutti i livelli, ci hanno posto di fronte alla necessità di compiere questo passo, confermando al contempo il rispetto verso la Fir, i suoi organi giudicanti e le sue normative, come da nostra abituale condotta».

Un clima torrido quindi. Fino al 13 marzo promette di scaldarsi ancora di più. Al momento i candidati in corsa per la presidenza sono cinque: Gavazzi, Vaccari e Nino Saccà sul fronte dell'attuale maggioranza; Marzio Innocenti e Giovanni Poggiali su quello della minoranza.

Ivan Malfatto

