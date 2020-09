MERCATO

FIRENZE «Sono triste». Così Franck Ribèry dopo la rocambolesca sconfitta contro l'Inter maturata nel finale di gara. Un commento breve ma significativo dello stato d'animo del campione della Fiorentina che anche ieri, a dispetto dei 37 anni, ha fatto ancora la differenza, sfornando assist perfetti e giocate sopraffine. Non a caso la sua uscita, all'83' (insieme alla sostituzione di Chiesa, subito dopo aver segnato, per un fastidio alla coscia come ha precisato Iachini) ha finito per condizionare la Fiorentina che in vantaggio per 3-2 ha chiuso sotto per 4-3. L'attaccante francese ha pure mostrato una foto della sua caviglia con la borsa del ghiaccio, anche se le sue condizioni non sembrano preoccupare in vista della sfida di venerdì al Franchi contro la Sampdoria.

RAMMARICO

«Siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa il risultato» ha detto ai canali del club Cristian Kouamé, autore della rete che ha sbloccato la gara. Già ieri lui e i compagni si sono ritrovati in campo mentre il presidente, Rocco Commisso e i suoi dirigenti, oltre ad affrontare la questione del futuro di Chiesa, dovranno valutare come intervenire per completare la squadra nell'ultima settimana di mercato: manca un centravanti da almeno 15 reti a stagione e un'alternativa a Biraghi (si parla di Sema o Barreca).

