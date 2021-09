Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIUDINE Udinese-Fiorentina sarà una partita dal potenziale spettacolare, con due team che non disdegnano la manovra offensiva fatta con una certa qualità. In particolare la squadra di Italiano è partita collezionando numeri da grande, come testimoniano le 42 azioni d'attacco medie a partita. Tanti sono i protagonisti che possono fare male, non soltanto quel Dusan Vlahovic che rappresenta il pericolo pubblico numero uno. A secco da...