Mercoledì il Torino, ieri Fiorentina e Sampdoria. Il Covid-19 ritorna prepotentemente a bussare alle porte delle squadre di serie A. Segnali estremamente negativi per la ripartenza del campionato. È ancora troppo presto prevedere quanto accadrà e, certamente, queste novità non vanno in direzione di chi vuole terminare il torneo. Il caso annunciato mercoledì dal Torino non è rimasto isolato. Ieri, infatti, è toccato alle due società maggiormente colpite nell'ondata Coronavirus di marzo. Nel pomeriggio la Fiorentina con tre calciatori e tre professionisti dello staff medico-sanitario. Un preoccupante bollettino dopo le positività riscontrate due mesi fa da Vlahovic, Cutrone e Pezzella, dal medico viola Luca Pengue, dal fisioterapista Stefano Dainelli e da altri sette dipendenti.

In serata, invece, è stata la Sampdoria a comunicare, in base all'esito dei test, tre nuovi contagi e una ricaduta. Pochi giorni dopo l'ultima partita giocata, il successo di misura (2-1) sul Verona di domenica 8 marzo, il Covid-19 colpiva Manolo Gabbiadini: successivamente i medici riscontravano le positività di Bereszynski, Depaoli, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e, nello staff, del medico Baldari. Lo scorso 23 aprile, la società del presidente Massimo Ferrero aveva comunicato la guarigione di tutti i tesserati. Due settimane dopo, riecco l'incubo. Sia i viola sia i blucerchiati positivi al Covid-19 sono asintomatici. Posti in quarantena, seguiranno le fasi previste dal protocollo sulla strada della guarigione.

La Sampdoria aveva ripreso, in forma individuale e in modalità facoltativa, gli allenamenti a Bogliasco. Tre in campo ogni ora per rispettare i criteri di sicurezza. Ora, per Ranieri, ecco le nuove tegole. Tecnico e presidente, a partire da marzo, hanno più volte riflettuto ad alta voce sulla difficoltà della ripresa del campionato. Con tante partite ravvicinate e la conseguente riduzione del numero degli allenamenti, una delle maggiori preoccupazioni di entrambi è sempre stata il rischio di infortuni, maggiore in rose non ampie, al punto tale da stimolare Ranieri a proporre, per la prima volta nella storia della serie A, la possibilità di fare cinque cambi a partita. Una serie A che attualmente pare difficile far proseguire. Dodici partite da giocare sono tante e tutelare la salute dei calciatori, priorità di tutte le parti coinvolte, appare sempre più operazione estremamente complessa.

