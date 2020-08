L'EPIDEMIA

ROMA Contagi in aumento tra i giocatori di A e B. Due della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti, sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso club gigliato a seguito dei test preliminari effettuati sabato pomeriggio. I due atleti sono asintomatici e sono stati posti subito in isolamento, come prevede il Protocollo. Il gruppo viola, intanto, prosegue regolarmente le attività secondo il programma prestabilito. Non va bene al Benevento di Filippo Inzaghi, che oltre al caso comunicato alcuni giorni fa, ne ha reso noto un altro proprio nella mattinata di ieri. E andiamo in B. Oltre a Kevin Bonifazi, che ne ha parlato lui stesso sui suoi social, altri due tesserati della Spal (non è specificato se siano calciatori o membri dello staff) sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato la squadra ferrarese, neoretrocessa in serie B. Le tre positività sono state riscontrate in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva. Come previsto dai protocolli, i tre tesserati, anche loro asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare. Anche l'ex Juve ora al Barcellona Miralem Pjanic è stato trovato positivo al Covid, era in vacanza in Italia: «Sto bene e fortunatamente sono asintomatico. Stiamo calmi e rispettiamo le regole. A presto», il suo commento su Twitter.

INIZIO IN SALITA

L'inizio della stagione potrebbe dunque diventare un problema. Molte squadre sono al lavoro con qualche giocatore out e addirittura il Bologna senza il tecnico Mihajlovic, risultato positivo al Covid rientrato da una vacanza in Sardegna insieme alla moglie. Sottoposto al tampone, anche se asintomatico dovrà stare in isolamento per due settimane e non potrà quindi partecipare al ritiro precampionato. I casi in generale aumentano in maniera netta. Nessuno è immune e la preoccupazione in seno alle società è tanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA