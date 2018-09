Fiorentina da urlo, tris alla Spal e secondo posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARA DEL FRANCHIL'abbraccio di Federico Chiesa al fratellino-raccattapalle, la gioia liberatoria di Marko Pjaca per il primo gol in Serie A, la festa di fine gara in omaggio a Davide Astori con la curva Fiesole. E una classifica che sorride, con il secondo posto provvisorio accanto al Sassuolo. Firenze è nuovamente innamorata pazza della Fiorentina, che con il 3-0 alla Spal firma il tris di successi casalinghi conditi da dieci reti, e la trasferta di martedì a San Siro contro l'Inter sembra l'ideale per mettere il timbro al grande...