Fino a qualche tempo fa, il Var era considerato un oggetto misterioso, ora è diventato un elemento indispensabile per assicurare la regolarità delle partite di calcio. L'utilizzo del Var (Video assistant referee) in serie A a partire dalla stagione 2017/18 è stato deciso durante la riunione del Consiglio federale e con la presenza del presidente dell'Aia Nicchi, in aprile dell'anno scorso. La notizia è stata poi ufficializzata dalla Figc e dalla stessa Aia e successivamente la Lega di serie A e le venti squadre del campionato hanno...