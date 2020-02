NUOTO

PESARO Vittoria. Dopo tre anni e mezzo di pene, per Filippo Magnini è finito un incubo. Il Tas di Losanna, ieri, ha annullato la squalifica al due volte campione del mondo nei 100 stile libero. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ribaltato la sospensione di quattro anni decisa dal Tribunale Antidoping italiano, in primo e in secondo grado per violazione dell'articolo 2.2 del Codice Wada. Niente tentato uso di sostanze illecite, l'ente antidoping italiano dovrà pagare le spese. Un sollievo che non cancella le sofferenze, ma chiude definitivamente un capitolo. Alleggerisce e chiarisce, la verità trionfa.

«TREMO DALLA GIOIA»

Il pesarese Re Magno, ritiratosi dal nuoto nel dicembre 2017, ha esultato via social: «Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa. È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia». Una gioia incontenibile, la soddisfazione di essere creduto, anche se sulla sua innocenza erano in pochi ad avere dubbi. Filippo è sempre stato esemplare. E adesso si prende la sua rivincita. «Ho vinto, ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo ha dichiarato -. Ho sempre avuto fiducia in questi anni durissimi, sono stato piegato da queste accuse ma non sono stato spezzato». «Lancio a tutti un messaggio positivo: di non mollare mai, se avete ragione la verità viene fuori, le cose possono funzionare - prosegue -. Il vostro capitano è tornato, può succedere di tutto». Che abbia qualche sorpresa in serbo? Di certo, è un bel momento, atteso lungamente. La giustizia ordinaria lo aveva scagionato da ogni accusa due anni fa, quella sportiva ha fatto un processo alle intenzioni che tra l'altro non ci sono mai state. «In 27 anni di carriera non le ho mai avute. Non auguro a nessuno di dover lottare contro un'ingiustizia», ha concluso l'ex nuotatore.

L'INCHIESTA

Magnini era stato coinvolto nell'inchiesta per i suoi contatti con il nutrizionista Guido Porcellini (condannato in primo grado dal Tna a 30 anni), ma come detto - la sua posizione non aveva nessun rilievo penale.

IL RIBALTONE

La procura sportiva è più rigida, non le servono prove fisiche per emettere una condanna ma la ragionevole probabilità che dagli elementi in possesso emerga una colpevolezza, sancita dal Tna sia in primo che in secondo grado. Così si è andati avanti, fino a ieri, quando è arrivato il ribaltone in cui Magnini non ha mai smesso di credere. Filippo, anche 17 ori europei, era sempre risultato pulito in tutti i controlli antidoping ed è sempre stato in prima linea nella lotta contro il doping anche tramite la campagna di sensibilizzazione I'm doping free, che ha voluto fortemente. La sentenza del Tas, dunque, non è appellabile: il nuotatore è e resta innocente. E' il suo anno e tra poche settimane porterà all'altare l'amata Giorgia Palmas (che affida a Instagram il suo messaggio: «La verità alla fine vince sempre, amore mio»). Erano sul divano insieme quando l'avvocato ha dato loro la notizia che ha aperto i cuori e reso giustizia. Comincia, in tutti i sensi, una nuova vita.

Camilla Cataldo

