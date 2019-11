CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Finché ci saranno i Setti e gli Juric sarà difficile combattere il razzismo degli stadi. Finché ci saranno dirigenti e addetti ai lavori che fingono di non sentire e non vedere, ma poi parlano, e purtroppo a sproposito, non basteranno i commoventi filmati postati da Balotelli su Instagram a farci sperare in un mondo migliore, senza buu o intanto almeno senza ipocriti atteggiamenti assolutori. Per ora speriamo nei bambini. Speriamo che un giorno lo stesso video, scelto da Balotelli al posto delle solite, purtroppo per lui, ripetitive...