Finals, Berrettini debutto da brivido contro re Federer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISLONDRA Sorpreso ma non intimorito, piuttosto impaziente di fare il suo esordio alla O2 Arena: 41 anni dopo Corrado Barazzutti, un altro italiano, Matteo Berrettini, debutterà alle ATP Finals, al via domani pomeriggio. E sarà proprio il 23enne romano, n.8 del ranking mondiale, ad aprire il torneo dei Maestri alla O2 Arena, opposto al serbo Novak Djokovic. Un debutto da brividi, così come il girone in cui è stato sorteggiato: oltre al campione serbo Berrettini se la dovrà vedere, nel gruppo Bjorn Borg, contro Roger Federer e Dominic...