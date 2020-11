HAMILTON 9,5

Suggella il settimo titolo mondiale con una vittoria-capolavoro. Sull'asfalto viscido, dove la superiorità della Mercedes non faceva la differenza ma contavano soltanto il piede e il talento di guida, vince alla grande e rifila 30 secondi a tutti. Tanto veloce quanto impeccabile nella guida. Eppure c'è ancora qualcuno che sostiene che debba tuttora dimostrare di essere un campione

VETTEL 9

Il miglior pilota della giornata e la sua più bella gara stagionale. Agguanta il podio alla penultima curva grazie a un errore del compagno, ma è un terzo posto meritatissimo per l'intensità e la precisione con cui ha guidato. In fondo il destino gli ha ridato quel che gli aveva fatto perdere al pit stop.

PEREZ 8

Si è preso una bella rivincita andando a podio davanti agli occhi del proprietario del team (papà Stroll) che lo ha già licenziato per far posto a Vettel nel 2021. Il fatto che l'intero podio sia stato monopolizzato da piloti over 30 dimostra che ogni tanto in F1 l'esperienza conta ancora.

LECLERC 7

Prima parte di gara da 5, fase centrale da 10 poi ultimo giro da 4. Per voler strafare alla penultima curva ha perso il podio scivolando quarto. Lui si è dato del co...ne nel dialogo via radio coi box. Deve gestire meglio l'emotività.

FERRARI 7

Il miglior piazzamento di squadra dell'anno e 27 punti iridati pesantissimi recuperati in classifica Costruttori. Sempre qualche pecca (il tempo fatto perdere a Vettel al pit stop) ma sul bagnato la SF1000 è apparsa sempre competitiva. Sarà un caso, ma Binotto era rimasto a Maranello. Per dirla a modo suo: dobbiamo capire...

VERSTAPPEN 4

Soltanto sesto e staccatissimo. La sua peggiore gara dell'anno. Erano mesi che invocava una gara bagnata per metterci del suo contro le Mercedes e invece ha perso la testa compiendo una serie infinita di errori e uscite di pista.

Alberto Sabbatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA