Finale scudetto, primo round a Perugia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYVa a Perugia il primo round di finale scudetto maschile. La squadra di Bernardi batte 3-1 Civitanova e si porta avanti nella serie grazie soprattutto alla straordinaria serata in attacco di Atanasijevic (20 punti) e a un'ispiratissima regia di De Cecco. Gli umbri hanno vinto la partita grazie soprattutto alla propria battuta, capace di scavare i break decisivi. La Lube, che ha tentato il tutto per tutto nel quarto set rimontando dal 16-21 fino al 23-24 si è affidata alla premiata ditta Sokolov-Juantorena (41 punti in due), ma ha fatto...