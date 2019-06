CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINALE PER LA SERIE ACITTADELLA La vittoria sul Verona, nella gara di andata della finale dei playoff, è stata festeggiata sino a notte fonda nelle vie del centro. Tanti tifosi dopo aver assaporato il successo al Tombolato hanno voluto prolungare il più possibile l'entusiasmo per un successo che ha messo le basi per la realizzazione di un sogno incredibile, straordinario. La finale playoff è il punto più alto mai raggiunto nella storia dei colori granata, ma adesso che si è imparato a ballare, nessuno si vuole più fermare. Il giorno dopo...