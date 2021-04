Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETCapolavoro Reyer! L'Umana Venezia vola in finale di Eurocup femminile (in programma domani alle 19.30 contro Valencia) grazie al 63-58 nella semifinale contro le ungheresi del KSC Szekszard, padrone di casa delle Final Four. Le leonesse di Giampiero Ticchi trova le giocate determinanti sull'asse formato dalla recuperata Yvonne Anderson (14 punti e 6 assist) e Natasha Howard (16), ma ringrazia anche il contributo di Gintare Petronyte...