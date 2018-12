Finale da infarto, la Fiorentina fa 3-3 al 96'

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGGIO EMILIA - Un finale pazzesco regala un pareggio insperato alla Fiorentina e sfila dalla tasca del Sassuolo quei tre punti che la squadra di De Zerbi pensava di avere già guadagnato - visto che ad un minuto dal 90' conduceva 3-1 - riassaporando il gusto della vittoria in casa. De Zerbi ancora privo di Boateng dà fiducia all'ex Babacar nel tridente d'attacco con Di Francesco e Berardi. Diverse novità nella Fiorentina: panchina per Chiesa non al top della condizione e Simeone. In attacco Pjaca insieme al giovane Vlahovic.Primo tempo...