Al via la Final Eight, Umana Reyer chiamata a difendere la Coppa Italia conquistata l'anno scorso. Al Forum di Assago inizia oggi la manifestazione che mette di fronte le migliori otto al termine del girone d'andata e Venezia, presente per la nona volta in dieci stagioni di A e per l'ottava consecutiva, incrocia la strada della Virtus Segafredo Bologna (ore 20.45) a chiudere la prima giornata dei quarti di finale aperta da Milano-Reggio Emilia (ore 18).

SEI VITTORIE DI FILA

Per gli orogranata, che arrivano all'appuntamento da sei vittorie di fila in campionato (otto considerate le ultime nove disputate), è il remake del cammino percorso dodici mesi fa a Pesaro quando, proprio la vittoria di misura 82-81 sui felsinei, aprì la strada (battendo poi Milano in semifinale e Brindisi in finale in un percorso che potrebbe ripetersi anche quest'anno) alla vittoria della prima Coppa Italia nella storia reyerina. Reyer e Virtus si sono qualificate rispettivamente da quinta e quarta, posizioni che ricoprono anche attualmente sebbene appaiate a quota 24 nel gruppone delle quattro (con Brindisi e Sassari) inseguitrici della battistrada Milano (30). «Faremo di tutto per difendere il titolo vinto con merito l'anno scorso, ma la Final Eight è una manifestazione a sé stante, nella quale devi imbroccare tre giorni magici perché in gara secca ogni risultato è aperto» ha spiegato alla vigilia della trasferta meneghina coach Walter De Raffaele che dovrà fare a meno dell'infortunato Isaac Fotu (gioca Gasper Vidmar) ma recupera capitan Michael Bramos, mentre nel ballottaggio fra Wes Clark e Jeremy Chappell appare favorito il play arrivato da qualche settimana. «Bologna e Milano non necessitano di particolari presentazioni, sono avversari che portano da soli stimoli e noi andremo a giocare il quarto di finale con la gioia di chi sa di essere presente con continuità a questo evento. Poi tutti siamo consapevoli che Bologna è una grandissima squadra, forte in ogni reparto e con grandi e talentuosi campioni» sottolinea De Raffaele parlando di una Virtus che in trasferta non ha mai perso e in Eurocup, competizione dalla quale la Reyer è uscita al primo turno, ha inanellato 14 vittorie in altrettante gare, prima nel proprio girone di Top 16 con vista sui playoff.

In casa felsinea coach Aleksandar Djordjevic, che può contare sull'estro di Teodosic e Markovic, ha il dubbio Marco Belinelli: l'ex campione Nba con San Antonio, reduce da noie muscolari, andrà in panchina ma l'utilizzo non è certo, assente sicuro invece Alessandro Pajola.

Giacomo Garbisa



QUARTI DI FINALE: oggi Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia (ore 18); Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer (ore 20.45). Domani: HappyCasa Brindisi-Allianz Trieste (ore 18); Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 20.45). Tutte le partite in diretta tv su Raisport HD, Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player.

