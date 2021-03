LE ALTRE DI A

Dopo due ko consecutivi il Bologna di Sinisa Mihajlovic torna al successo con una gara di spessore, confermando il momento difficile della Samp che ha racimolato appena una vittoria in otto gare ed anche ieri è apparsa in tono minore. Palo di Thorsby ma poi ci sono splendidi gol ravvicinati che lasciano l'incontro sul pari: prima un colpo di testa di Barrow poi una spizzata di Quagliarella, ma la Samp è un pò molle e i padroni di casa raddoppiano con Svanberg che poi trova l'assist per il 3-1 di Soriano, al nono centro. Portandosi a quota 31 punti il Bologna è nel gruppo dell'alto centro classifica.

DIFESA DISTRATTA

Perde colpi importanti invece la Roma di Fonseca, stanca e poco lucida, che si fa infilare da un Parma bene strutturato che ricomincia a sperare nella salvezza tornando alla vittoria dopo oltre 100 giorni. Con l'inattesa sconfitta al Tardini i giallorossi si complicano molto la corsa Champions: per la prima volta perdono con una squadra non blasonata. Alla fine sfuriata di Fonseca con l'arbitro per un fallo in area su Pellegrini all'inizio su cui voleva il rigore. Le proteste della vigilia per il rinvio di Juve-Napoli sono argomentate da Fonseca anche con un dato inconfutabile: la Roma è stanca e al Tardini la tecnica non si associa alla lucidità per cui il Parma, che gioca una gara come fosse l'ultima speranza per salvarsi, conferma i suoi progressi dopo gli innesti del mercato invernale. I romeni Mihala e Man hanno mezzi e verve e trascinano gli emiliani, la Roma sbanda in difesa e il Parma in contropiede sfonda coi suoi due attaccanti. Al 9' i padroni di casa sono già in vantaggio con Mihala. Pellegrini si propone, Dzeko si impegna ma gli inserimenti non pagano. Nella ripresa El Shaarawy sfiora il gol ma in contropiede il Parma si esalta: Mancini sbaglia, Ibanez stende Pellè e Hernani trasforma il rigore. Fonseca cambia molto ma il prodotto non cambia. Il Parma torna a vincere dopo 17 giornate (in casa dal 4 ottobre) e si rimette in corsa per la salvezza.

R.S.

