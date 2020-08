CHAMPIONS LEAGUE

Bayern travolgente. Demolisce il Barcellona di Messi (8-2) nei quarti di Champions e va in semifinale contro la vincente di Manchester City-Lione di questa sera. Ben cinque gol nel primo tempo. Aprono le marcature i tedeschi con Muller dopo apena 4' in seguito a una spettacolare combinazione con Lewandowski. Immediata la replica del Barca che pareggia grazie a un'autorete di Alaba (7') su cross di Jordi Alba. Bayern in difficOltà: Suarez tira addosso a Neuer e Messi prende il palo. Ma, ripresisi dallo sbandamento, i bavaresi con il pressing alto, l'intensità e la determinazione prendono in mano la partita e dilagano: segnano Perisic al 21', Gnabry al 27' e Muller (doppietta) al 31'. Il Barcellona è atteso nella ripresa da una rimonta titanica. E ci prova segnando con Suarez (57') ma Kimmich, su splendida iniziativa di Davies, ristabilisce le distanze. Lewandowski all'82' e una doppietta di Coutinho (85' e 89') umiliano i catalani, che non subivano 5 gol da 44 anni.

Questa sera (Sky, ore 21) sfida quasi impossibile, per il Lione di Rudi Garciaa Lisbona contro il Manchester City nell'ultimo quarto di finale. Una partita che sulla carta non avrebbe storia, visto il valore tecnico e monetario dei giocatori del club inglese, ma che, considerato quanto accaduto a Torino con la Juve, lascia aperto qualche spiraglio per l'ex tecnico della Roma. Guardiola chiede alla sua squadra di essere se stessa: «Sono incredibilmente orgoglioso del modo in cui ci siamo comportati nelle ultime settimane - afferma il tecnico spagnolo -. È il momento di essere noi stessi. Voglio vedere la mia squadra fare tutto con la sua anima e poi sarà il calcio a decidere se ce lo meritiamo o no». Da parte sua Garcia crede nella qualificazione: «Sono contento di essere qui con il mio Lione, sappiamo che il favorito è il City ma con tutta l'umiltà che ci serve abbiamo l'ambizione di qualificarci. Il passaggio del turno con la Juve ci ha dato fiducia».

