Un giro delle Fiandre mai visto. Quella del 2020 rimarrà, a causa del coronavirus, l'edizione più strana, quella virtuale del De Ronde lockdown a cui hanno preso parte 13 corridori di prima fascia. Pedalando sui rulli hanno percorso, dal salotto o dal garage di casa, quelli che avrebbero dovuto essere gli ultimi 32 km della classicissima belga, che dal 1919 a oggi era stata sempre disputata resistendo perfino al secondo conflitto mondiale. Invece sulla app inventata per l'occasione e sullo schermo del computer sono comparsi da una parte i ciclisti in carne e ossa impegnati in stile spinning al ritmo di più di cento colpi al minuto, con tanto di conto delle calorie consumate, e dal'altra i loro cloni virtuali fatti a immagine e somiglianza, impegnati a scattare sulle strade del computer indossando maglie come quelle vere.

BETTIOL INDIETRO

Alla fine è passata per prima sotto lo striscione dell'e-traguardo quella arancione della CCC (uno dei team che più taglierà gli stipendi) del campione olimpico di Rio 2016, il belga Greg Van Avermaet che, dopo essere passato su Kruisberg, Oude Kwaremont e Paterberg, dove ha piazzato l'allungo decisivo, tutti simulati sulla piattaforma digitale sviluppata dalle società tecnologiche Bkool e Kiswe, ha chiuso in 43'17 andando a vincere per distacco, con 20 di vantaggio sul connazionale Oliver Naesen e 21 sul figlio d'arte irlandese Nicolas Roche.

Dodicesimo, e quindi penultimo, quell'Alberto Bettiol che l'anno scorso aveva vinto il Fiandre vero, e corso per intero.

In precedenza ad animare questa corsa, che si spera rimanga unica nel suo genere, era stato la grande speranza del Belgio Remco Evenepoel, per alcuni il nuovo Merckx, uno dei ciclisti più promettenti della sua generazione. «Non avrei mai pensato di fare il mio debutto al Monument in questo modo», si è poi limitato a commentare. Ed è impossibile dargli torto.

