FESTA ROSSA A MONZA

FORMULA 1MONZA All'ultimo respiro. Come un videogioco spinto al massimo da diversi fuoriclasse. Una gara tiratissima, senza esclusione di colpi. La più bella ed emozionante da vincere. Un Gran Premio d'Italia che porta la firma di un campione nascente, Charles Leclerc. Secondo successo consecutivo del pilota della Ferrari, che si è imposto davanti a Bottas e Hamilton, correndo con il coltello fra i denti, da lottatore smaliziato e aggressivo, come se dopo aver assaggiato il successo una settimana fa in Belgio, avesse ingoiato una pillola di...