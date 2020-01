Festa Fiorentina con Cutrone, Gasperini-furia per i cori viola

L'ALTRO OTTAVO

FIRENZE Alla vigilia la piccola Fiorentina godeva di pochissimo credito contro la grande Atalanta, ma sono i viola a volare ai quarti di Coppa Italia e il 29 gennaio sfideranno l'Inter a Milano. In gol Cutrone, al debutto da titolare, e Lirola, alla prima rete in viola. Dell'ex Ilicic il momentaneo pari. L'Atalanta ha preso anche due traverse: con Pasalic e Gosens.

Ma la forza della squadra di Iachini, alla seconda vittoria in tre giorni, è stata quella di cogliere il gol decisivo in inferiorità numerica (da metà secondo tempo) quando la Dea sembrava avere la strada spinata per la qualificazione. Pezzella, infatti, è stato espulso per doppio giallo dopo una simulazione in area nerazzurra. In partenza Gasperini ha rinunciato all'artiglieria pesante: in panchina Gomez, Ilicic, Zapata, Toloi e Palomino, mentre i viola che in panchina avevano solo Chiesa, Dragowski e Caceres.

ERRORI E SFORTUNA

Il gol di Cutrone è stato un dai-e-vai bellissimo con Dalbert. E poco dopo Vlahovic ha fallito clamorosamente il raddoppio. Nella ripresa Gasperini ha mandato subito dentro Ilicic per Freuler e dodici minuti dopo ha inserito pure il Papu per Masiello. L'espulsione di Pezzella al 70' ha costretto Iachini a scegliere Caceres per Cutrone. Ci ha pensato poi Pulgar, all'84', con un'apertura sontuosa, a spedire in porta Lirola. Atalanta comunque non fortunata: ha colpito una traversa, un incrocio dei pali e può recriminare per un fallo di mano nel primo tempo.

Dopo la partita lo sfogo di Gasperini, oggetto di una dura contestazione al Franchi: «Io non ho mai insultato nessuno e figlio di puttana è un'offesa pesante. Mi madre ha fatto la guerra per dare la parola anche a questi deficienti, sono loro i veri figli di puttana».

