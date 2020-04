IL CASO

LIVERPOOL In Under21 azzurra e con la Nazionale maggiore si era beccato un paio di rimproveri per la scarsa disciplina e uno stop per il ritardo alle riunioni tecniche. E con la maglia dell'Everton si era già attirato l'epiteto di nuovo Balotelli dalla stampa. Stavolta, però, per l'ex juventino Moise Kean oltre al provvedimento disciplinare potrebbe arrivare anche una multa da 180 mila euro. E la fama definitiva di talento ribelle, dove l'aggettivo finisce per annullare il sostantivo.

Il motivo? L'attaccante attualmente in forza all'Everton è stato beccato a violare platealmente le regole di distanziamento sociale previste anche in Gran Bretagna per arginare la pandemia di coronavirus in corso. Il ventenne nei giorni scorsi ha postato su Snapchat, condividendolo in un gruppo privato, un video registrato nella sua abitazione durante una festa con diversi ospiti. Alcuni fotogrammi del video, in particolare le immagini con diverse ragazze impegnate nella lap dance («Quarantena pulita» la didascalia), sono però uscite sui tabloid britannici suscitando un mare di polemiche.

UN SOLO GOL

L'episodio ovviamente non è piaciuto affatto all'Everton che la scorsa estate ha sborsato 27,5 milioni di euro per acquistare Kean dalla Juventus, venendo peraltro ripagato al momento con un solo gol in 26 partite, quello realizzato in occasione del pareggio per 2-2 dei Toffees col Newcastle lo scorso 21 gennaio a Goodison Park. Il club ha quindi commentato con fermezza l'accaduto spiegando di essere rimasto «sconvolto nell'apprendere di un incidente in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato le indicazioni del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus». Il club ha espresso con forza la sua delusione al giocatore e ha chiarito «che tali azioni sono del tutto inaccettabili» senza mai citare espressamente Kean, ma rimarcando il fatto di avere «regolarmente sottolineato l'importanza di seguire tutte le linee guida del Governo, comprese le regole e i consigli per l'interno e l'esterno della casa». Insomma, Kean era stato avvisato. E avendo trasgredito in maniera così plateale rischia adesso una punizione esemplare al termine dell'indagine interna avviata dal club della Premier League. L'Everton potrebbe chiedergli di scusarsi pubblicamente. Inoltre, tra le sanzioni a disposizione, c'è quella che prevede una detrazione del salario di due settimane. Per Keane vorrebbe dire una multa da 160 mila sterline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA