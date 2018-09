FERRARI, VIETATO SBAGLIARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Il meridionale tedesco, la sfinge di ghiaccio e il muretto box che non ama i maggiordomi. Tre protagonisti, come tre sono gli atti della tragedia ferrarista andata in scena nel teatro più prestigioso della Formula 1, Monza, dove il Cavallino è riuscito a non vincere la gara di casa pur avendo l'auto più veloce e due piloti in prima fila. I 12 punti presi dal tedesco sono il salvagente in una domenica in cui la Mercedes si è confermata compatta e con le idee chiare, e Hamilton ha ribadito il proprio enorme valore, spesso...