FERRARI, TORNA IL SORRISO

FORMULA UNOIl Cavallino non può esultare, le Frecce d'Argento vivono una giornata da incubo. Nel giorno della disfatta tedesca per la Ferrari non vincere la gara è solo un bicchiere mezzo pieno. Per la corazzata di Stoccarda il pomeriggio sui verdi saliscendi di Zeltweg è invece un cazzotto nello stomaco, un'autentica mazzata che le Stelle mai avevano assaporato nell'era moderna della F1.A dominare sulla pista di casa, il Red Bull Ring di proprietà di Dietrich_Mateschitz padrone anche della scuderia che schiera le monoposto disegnate da...