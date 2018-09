Ferrari sotto tono nelle libere Hamilton sorride: miglior tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Doveva essere il weekend della riscossa, quello di Sochi, ma il venerdì della Ferrari è stato sotto tono, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen quinto e sesto. Preceduti dalla Mercedes (con Lewis Hamilton primo in 1'33385) e dalle Red Bull, che però saranno penalizzate sulla griglia di partenza di domani. In Russia, sulle rive del Mar Nero, si è confermato il trend di Singapore, con le Rosse in difficoltà nella gestione delle gomme. «Non è stata una giornata positiva ma resto ottimista» ha detto Vettel, apparso però giù di...