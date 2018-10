FERRARI RINCORSA DISPERATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Una nuova livrea per cercare di esorcizzare un momento difficile e una pista stregata. È con questi presupposti che la Ferrari si presenta a Suzuka dopo le scoppole rimediate a Singapore e Sochi, dove le speranze di titolo di Sebastian Vettel si sono ridotte in modo drastico. Tanto che la rincorsa negli ultimi cinque Gp, partendo dal -50 nei confronti di un Lewis Hamilton apparentemente inscalfibile nelle sue certezze, appare quasi impossibile. In Giappone, le SF71H di Vettel e Kimi Raikkonen avranno una nuova colorazione su cofano...