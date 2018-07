FERRARI, PODIO IN LUTTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNODopo il trionfo in casa dei rivali a Silverstone, due gare da dimenticare. Sia ad Hockenheim che all'Hungaroring la Ferrari era la monoposto più in forma, ma non è riuscita a vincere e l'infallibile Lewis Hamilton si è portato a casa una preziosa doppietta allungando in classifica mondiale prima delle vacanze estive. Il Gran Premio d'Ungheria lo vince la Mercedes del campione del mondo britannico precedendo le due Rosse di Vettel e Raikkonen che sono riuscite a salire sul podio. Con il trionfo di Budapest (il 67° della sua...