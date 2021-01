RUGBY

TREVISO Il derby con le Zebre ha segnato per il Benetton l'ottava sconfitta di seguito in Pro14. Solo nella stagione 2015/2016, quella immediatamente precedente all'arrivo di Kieran Crowley come head coach, il Benetton non aveva ottenuto vittorie dopo le prime 8 partite, tuttavia aveva qualche punto di bonus in più, 5 contro i 3 di questa. Che l'attuale sia la peggiore stagione dell'era celtica, lo dimostrano anche le prestazioni, oltre ai risultati, una stagione da chiudere in fretta e buon per Treviso che il board del Pro14 abbia deciso di tagliare qualche giornata e accorciare i tempi, anche se poi, con l'arrivo della Rainbow Cup e il nuovo poker di franchigie sudafricane, le problematiche potrebbero essere ancor più evidenti. Inevitabile, comunque, che questa sconfitta nel derby italiano faccia male, anche perché si credeva che la squadra si fosse ritrovatadopo la prestazione di Parigi con lo Stade Français.

«Una sconfitta che non ci voleva assolutamente ammette Simone Ferrari, pilone milanese del Benetton, uno dei pochi a salvarsi nel derby purtroppo quest'ultimo è stato un periodo difficile. Dopo la bella vittoria di Parigi pareva che la stagione potesse cambiare, sembrava che la squadra avesse intrapreso una nuova strada, invece, questi casi di Covid hanno complicato tutto, abbiamo dovuto saltare alcune partite e ciò non ha aiutato».

Le soste non vi fanno bene ma non credi ci sia anche dell'altro?

«Come ho detto più volte, non dobbiamo trovare delle scuse. Le soste sono state determinanti, tuttavia sabato ci sono stati molti aspetti che hanno influito in questa sconfitta».

Ad esempio?

«Ci è mancata la giusta fisicità praticamente in ogni parte del campo e abbiamo sofferto il loro drive. Sapevamo della capacità della loro maul, ci siamo anche allenati parecchio per sopperire a questa loro forza. Inoltre, la disciplina non sempre ci ha sorretto e non abbiamo avuto la capacità di segnare quando si è presentata l'occasione».

In vista del match di Parma non sono pochi gli aspetti da migliorare.

«Infatti, la partita di sabato ha messo in evidenza parecchi problemi. In touche abbiamo avuto difficoltà, con il drive abbiamo faticato ad avanzare, dovremo anche curare di più il nostro attacco. Altro aspetto da migliorare, come ho detto, sarà la fisicità. Sabato, come sempre nelle partite con le Zebre, sarà una sfida che si giocherà testa a testa e anche uno solo di questi aspetti potrebbe fare la differenza».

Spesso vi ostinate a cercare la meta calciando in touche le punizioni: non credi sia il caso di cominciare a cercare i 3 punti?

«A partita terminata si possono fare molte considerazioni, si può pensare che sarebbe stato meglio fare anche delle scelte diverse. Ci sono stati dei momenti in cui si poteva calciare per i 3 punti, tuttavia ci sentivamo confidenti e abbiamo provato a cercare la meta con il drive da touche. Purtroppo non è andata come avremmo voluto. Sono comunque cose che analizzeremo».

A questo punto, in casa Benetton tutti si augurano accada quanto successo in agosto: dopo la sconfitta in casa la vittoria a Parma. Tuttavia al Benetton attuale mancano giocatori troppo importanti: per colmare il gap nei drive, uomini come Herbst e Steyn sono troppo importanti per poterne fare a meno, ma anche in regia Garbisi può dare maggiori garanzie di Allan, sia a livello tattico che per qualità d'attacco.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA