FERRARI, LA PROVA DELLA VERITÀ

FORMULA 1Il consiglio di Valtteri Bottas per smaltire la delusione di Hockenheim (Mi sono bevuto un paio di birre) potrebbe non essere il più adatto. Meglio, forse, guardare avanti come ha fatto Lewis Hamilton. È stato un GP negativo, tutto qui. Charles Leclerc è al primo anno in un top team e in Germania si è visto sfuggire dalle mani il successo, un'esperienza che il 21enne monegasco della Ferrari aveva vissuto già in Bahrain, frenato da un iniettore difettoso, e in Austria, per l'inesorabile rimonta di Max Verstappen. E in Germania,...