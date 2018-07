Ferrari in pista con novità di telaio Vettel prepara l'allungo su Hamilton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Alcune novità di telaio unite a quelle relative alle caratteristiche della pista di Hockenheim. La Ferrari si prepara così al ritorno in pista della Formula 1 nel Gran Premio di Germania su un circuito che rappresenta una vera incognita per i team, visto che sarà la prima volta per tutti dall'avvento delle nuove regole e con le gomme più larghe. Un tracciato che non sarà, invece, una meta da scoprire per il leader del Mondiale Sebastian Vettel che è nato a Heppenheim, ad una cinquantina di chilometri dall'autodromo tedesco ma...