«Non siamo abbastanza veloci». A differenza di un anno fa, quando la Ferrari aveva lasciato Barcellona con il virtuale titolo d'inverno, rivelatosi arma a doppio taglio, i test invernali della Rossa sono stati ben rappresentati dall'allarme lanciato da Mattia Binotto. Il team principal di Maranello non si è nascosto dietro un dito e di fronte ai riscontri sul passo-gara, sui tempi da qualifica e sul dato delle velocità di punta ha ammesso come la Ferrari sia distante dal vertice. «In Australia non andiamo convinti di poter lottare per la vittoria, non stiamo facendo giochi né ci stiamo nascondendo. Queste sono le nostre prestazioni: noi siamo la Ferrari e quando non vai come vorresti la pressione aumenta» ha detto con un'onestà persino eccessiva. Il rischio è che per la Rossa, a secco di titoli piloti dal 2007 con Kimi Raikkonen e in generale dal Mondiale costruttori del 2008, quella che inizierà fra due settimane a Melbourne si trasformi in un'altra stagione più di sofferenza che di gloria. La SF1000 è nata con un carattere agli antipodi rispetto alla vettura che l'ha preceduta: da fiore all'occhiello, la velocità di punta è diventata il tallone d'Achille, il comportamento in curva è migliorato ma non abbastanza. «Gli altri sono più veloci in rettilineo e noi non stiamo spingendo il motore al massimo perché non vogliamo compromettere la nostra affidabilità» ha continuato Binotto.

Il quadro fa sembrare difficile insidiare la Red Bull, seconda forza come ha confermato il secondo crono di ieri di Max Verstappen. Le Mercedes, che hanno lasciato il Montmelo con la pole virtuale di Valtteri Bottas in entrambe le sessioni, sembrano persino un miraggio. Anche se in mezzo alle numerose certezze delle Frecce d'Argento si nasconde anche qualche dubbio. Un feeling sintetizzato dalle parole di Lewis Hamilton: «Sono preoccupato e fiducioso al tempo stesso» ha detto il campione del Mondo. «Abbiamo problemi che stiamo ancora cercando di risolvere». Le power unit Mercedes, montate anche su Force India e Williams, hanno denunciato cinque avarie in sei giorni di test, ma le prestazioni della W11 sono state eccellenti. Una settimana fa, nella prima tornata di test di Barcellona, Bottas era stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'16, ieri il finlandese ha chiuso in 1'16196, avvicinato da Max Verstappen e dalla Renault di Daniel Ricciardo, anche se quello dell'australiano è parso un exploit isolato. Quarto Charles Leclerc, autore di 181 giri (il migliore in 1'16360), un chilometraggio record che ha rappresentato l'unica buona notizia per una Ferrari che non sembra in grado di approfittare di eventuali passaggi a vuoto della Mercedes, scuderia che nel 2020 vuole completare l'en plein nella prima era del turboibrido: dal 2014, anno dell'introduzione della nuova motorizzazione, le Frecce d'Argento hanno sempre vinto il Mondiale sia tra i piloti che tra i costruttori. I primi verdetti arriveranno nel weekend del 15 marzo, dato che il GP d'Australia non viene considerato a rischio. I cittadini provenienti dai Paesi ritenuti a rischio Coronavirus (tra cui l'Italia, sinonimo di Ferrari, Alfa Romeo, AlphaTauri e Pirelli) dovranno rispettare una procedura per ottenere l'ingresso dallo stato di Victoria. Lo stesso iter è previsto anche per il GP successivo, in Bahrain. In questo modo il calendario, che ha già vissuto lo spostamento della gara in Cina, non dovrebbe conoscere altri stravolgimenti.

