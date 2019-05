FERRARI, BARATRO ROSSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Inventarsi in ogni GP un modo differente per deludere non è impresa da poco, ma la Ferrari degli ultimi 10 mesi si è autoflagellata con un'incredibile gamma di errori e passi falsi. Come ieri a Montecarlo, in una giornata iniziata con l'uscita di pista di Vettel nelle libere e culminata con l'errore di valutazione del box rosso, che non ha rispedito in pista Leclerc alla fine del primo turno delle qualifiche, decretandone l'eliminazione e la partenza dall'ottava fila.Nel GP che parte col rischio pioggia alle 15.10 (SkySport e in...