Ferrari anonima, l'ora del dubbio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Sono peggio i 48 punti che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton dopo soltanto cinque Gp oppure i 96 che la Ferrari deve recuperare nei confronti di una Mercedes che si è sempre spartita le prime due posizioni in gara? Oppure il fatto che a Barcellona, la Rossa ha ripetuto gli stessi tempi dei test invernali non un cattivo dato, considerando che per il week-end di gara c'erano gomme meno performanti mentre la Mercedes si è migliorata di otto decimi? Difficile rispondere, la certezza è che il Gp di Spagna, il primo vero...