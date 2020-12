FORMULA 1

Sebastian Vettel domenica ad Abu Dhabi saluterà la Ferrari dopo sei stagioni (correrà con un casco speciale per salutare squadra e tifosi), lasciando il testimone a Charles Leclerc, il quale cercherà di seguirne le orme, o magari quelle di Michael Schumacher. Con una team in fase di rifondazione, ma destinato a tornare al successo grazie alla stoffa di «chiaro leader» del monegasco, come era successo con Schumi tra gli anni Novanta e Duemila. L'accostamento è impegnativo, ma non spaventa Mattia Binotto, che nel giovane leone rivede il campione tedesco. «Ci sono somiglianze - è la scommessa del team principal - Dal 1995 al 2000 la Ferrari stava investendo. Come stiamo facendo ora, sulle tecnologie, ma anche sui giovani ingegneri».

«Allora c'era anche un leader come pilota, Michael» che però solo alla quinta stagione, nel 2000, conquistò il primo titolo al volante della Rossa, il suo terzo dopo i due con la Benetton. «Oggi abbiamo Charles. Non è esperto come Michael, ma sta crescendo come leader». Leclerc è in Ferrari dal 2019 e nel primo anno ha vinto due gare, che gli sono valse il rinnovo fino al 2024. Vettel quindi lascia la Rossa in buone mani, anche se con rimpianti. «Questi anni nella Scuderia sono stati un viaggio straordinario - ha detto - Siamo andati vicino al titolo due volte. Ho conquistato 14 vittorie, ne avrei volute di più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA