Ferrarese, un centrale difensivo scuola Lecce per il San Giorgio

Ancora un colpo di mercato per il San Giorgio Sedico che si prepara a un girone di ritorno col coltello tra i denti per cercare di recuperare quei 3 punti che lo separano dalla vetta del girone B di Eccellenza (conseguenza dello scontro diretto perso, in trasferta, con la Luparense). Dopo aver prelevato l'attaccante De Martin (ex giovanili del Padova ed ex Sacilese) che ha già fatto il suo esordio dal primo minuto domenica scorsa nella vittoriosa trasferta con Portomansuè, ecco un altro acquisto importante, che arriva dal settore giovanile...