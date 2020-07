FERRARA Un tecnico come Antonio Conte, che ama l'intensità e la cura maniacale dei dettagli, starà sicuramente pensando ai punti persi per strada e a come sarebbe potuta essere diversa la classifica senza i passi falsi contro Bologna e Verona. Intanto, si tiene stretto questa vittoria per 0-4 in casa della Spal e si gode il secondo posto a sei punti dalla Juventus. La sua testa è già alla sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma, sperando nel recupero di Barella (anche per far rifiatare Gagliardini) e di Lukaku. Anche se Sanchez non sta facendo rimpiangere il belga. È suo l'assist pregevole per il vantaggio di Candreva ed è sua la terza rete dell'Inter. Tra le due azioni, c'è il raddoppio di Biraghi. Chiude Gagliardini con il quarto sigillo.

TESTA ALLA ROMA

La Spal resiste 37', poi crolla, nonostante giochi con coraggio e protesti sul finire del primo tempo per un contatto in area tra Handanovic e Strefezza, che l'arbitro Giua lascia correre (decisione confermata anche dal Var), ma che lascia perplesso Gigi Di Biagio, l'allenatore dei ferraresi. Nei giorni dei tormenti sul futuro, l'ex ct ritrova la sua vecchia Inter. Una squadra che corre, cinica e che fa girare il pallone da una zona all'altra del campo. Si rivede titolare anche Eriksen. Il danese è nel vivo del gioco ed è quello che Conte vorrebbe sempre dall'ex Tottenham. La prova del nove sarà domenica sera con la Roma. I nerazzurri cercheranno di dare filo da torcere alla Juventus blindando il secondo posto. L'importante è non commettere errori. È questo che Conte ha ordinato in queste giorni di calma apparente. Poi si potrà pensare al futuro e risolvere ogni tipo di dubbio. Prima, però, ci sono gli obiettivi da conquistare sul campo.

INSIDIA BARCELLONA

Intanto, per Lautaro Martinez sono tornate a suonare le sirene del Barcellona, beffato proprio ieri dal Real Madrid, vincitore della Liga. Nei giorni scorsi Suarez, l'attaccante dei catalani, ha parlato del nerazzurro: «È un grandissimo, se arrivasse da noi, lo aiuteremmo ad ambientarsi». Non si è fatta attendere la risposta di Beppe Marotta: «Le parole si perdono nel vento e nel vuoto. Lautaro non ha mai manifestato l'intenzione di andare via, è un professionista serio che non si lascia condizionare. Ha avuto un momento di flessione, ma nelle ultime settimane ha risalito la china e offerto prestazioni in sintonia con le sue capacità».

IL FUTURO DELL'ATTACCO

E su Sanchez, Marotta ha concluso: «Dobbiamo ricordare che è stato assente per ben quattro mesi e questo lo ha condizionato. Adesso sta facendo vedere le sue qualità. Non lo scopriamo oggi, è un calciatore importante da anni. Per il futuro il discorso è prematuro, i suoi diritti sono del Manchester United. Valuteremo con l'allenatore tenendo presente che va acquistato».

Roberto Salvi

