FENOMENO PAOLA, PIÙ FORTE DI TUTTE AD APPENA 21 ANNI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOsegue da pagina 15«Qui voglio vincere tutto» fu il biglietto da visita di Paola, nata a Cittadella da genitori nigeriani (Ambrose, il padre, faceva il camionista in patria, la madre Eunice l'infermiera), nel suo primo giorno di allenamenti con la nuova società. Paola, che condivide la passione per il volley con la sorella Angela e la cugina Terry Enweonwu, sua compagna all'Imoco, è dotata di un talento sbocciato molto presto ma che ha avuto il pregio di non perdersi per strada. Dopo i primissimi passi, poco più che bambina, nel...