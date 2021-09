Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In pista è un ciclone, su strada una locomotiva umana. Gloria e leggenda si fondono con le vittorie in sequenza che fanno di Filippo Ganna l'atleta azzurro del momento, ma anche del futuro. «Per me la maglia azzurra oramai è una seconda pelle, spero di raggiungere altri successi in futuro», dice all'indomani del Mondiale bis nella cronometro di 43,3 km dominata alla media di 54.370.Se lo vedi con un giubbotto di pelle addosso e gli...