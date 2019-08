Fenati, la vittoria che toglie i peccati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTO 3Il cammino di redenzione, finalmente, si è concluso. O forse è appena cominciato. Quel che è certo, è che per la carriera di Romano Fenati, il circuito di Spielberg rappresenterà quel tassello che lo ha riportato nel paradiso motociclistico dopo oltre dieci mesi di inferno in cui lui stesso si era conficcato. Dieci mesi fa, il ragazzo di Ascoli Piceno non aveva più una licenza per correre, era stato giustamente condannato dalla giustizia sportiva per quella follia perpetrata a Misano nei confronti di Stefano Manzi. Oggi, è...