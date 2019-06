CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FEMMINILEROMA La voglia di riscrivere la storia è grande. Superare il passato per aprire al futuro. Ecco la mission che l'Italia di Milena Bertolini si pone per la gara di oggi, quarto di finale del Mondiale femminile, da giocare contro l'Olanda. Una mission forse impossibile per i bookmaker, che vedono le oranje favorite, ma non per le ragazze azzurre. Cariche, determinate e decise ad arrivare dove nessuno osava immaginare: la semifinale che vale un posto alle prossime Olimpiadi, quelle di Tokyo 2020. E che deve aprire le porte al...