FEMICZ, RITORNO AL BATTAGLINI PER LA CONTINENTAL SHIELD

RUGBY Per dare continuità agli ultimi positivi risultati. Per dare ancora più senso al derby europeo di gennaio. E, soprattutto, per soldi. Tre le motivazioni che oggi spingono la FemiCz Rugby Rovigo a bagnare con una vittoria il ritorno al Battaglini dopo quattro trasferte. SFIDA INEDITA Nella seconda sfida di Continental Shield (in realtà il quarto turno) i Bersaglieri affrontano i Belgian Barbarians XV (calcio d'inizio alle 15, diretta su www.therugbychannel.it), franchigia territoriale che rappresenta buona parte del neonato movimento...