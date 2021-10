Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROMA Solo lui poteva cancellare il passato. Per lui era un triste ricordo. Felipe al veleno. Lo aveva promesso ai tifosi a Formello venerdì pomeriggio. E, come prima del derby, pure a Lotito: «Voglio battere Inzaghi a ogni costo». Eccolo, non ci pensa un istante a fermarsi, nonostante intraveda a terra Dimarco. Sarri lo difende subito: «L'Inter aveva continuato a giocare sul vantaggio, parla chiaro il regolamento». E...