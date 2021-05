Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTOCosa sono mai due centesimi di secondo? Li pensi e sono già passati, non fai in tempo a leggerli. Eppure sono la differenza fra l'oro e l'argento agli Europei di nuoto a Budapest, alla fine di 200 metri nuotati in stile libero da Federica Pellegrini che è seconda, e da Barbora Seemanova, che è prima. Non c'è vittoria né sconfitta: c'è sempre Federica: lo statino e il podio la mettono seconda, ma lei sorride, e non perché accetti...