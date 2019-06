FEDERICA È SEMPRE LA DIVINA AL FORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOROMA Federica Pellegrini si riprende Roma: «L'avevo promesso e sono contenta di avercela fatta: Roma è nel mio cuore». Da dieci anni, da quella settimana mondiale. Il Sette Colli è stata soltanto una tre giorni, ma Federica ha brillato tutte e tre le sere, e le mattine. Non aveva mai nuotato i 50 così rapidamente, i 100 poteva far di più, cioè di meno, ma la cuffia che le è volata via alla virata le ha tolto qualche centesimo. Ieri, però, erano in scaletta i suoi 200, la gara che l'ha fatta Divina, come la chiamano. Doveva...