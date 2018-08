FEDERICA, ACQUA BOLLENTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOROMA Federica Pellegrini ha pensieri dolci e pensieri amari, o almeno amarognoli per tutti noi, giacché ci richiamano a quella musica che tutti abbiamo ascoltato commuovendoci come Ingrid Bergman a Casablanca, al tempo che passa, as time goes by, e a kiss is just a kiss, un bacio è solo un bacio. Dolci e amari, i suoi pensieri la Divina, aggettivo qualificativo che le è stato attribuito qualificandola come una Greta Garbo o una Maria Callas, li ha appena rivelati, all'indomani (o quasi) del suo trentesimo compleanno al settimanale Chi....