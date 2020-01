TENNIS

MELBOURNE Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open di tennis. Il campione serbo, numero 2 del mondo, è uscito nettamente vincitore dalla sfida stellare in semifinale, giocata nella Rod Laver Arena di Melbourne, contro lo svizzero Roger Federer, attuale numero 3 del ranking.

Il rango dei due contendenti, entrambi a lungo ex numeri 1 della classifica mondiale, e fuoriclasse di lunghissimo corso, ha trasformato questa gara in una sorta di finale anticipata. Nella Rod Laver Arena, con le tribune affollate come raramente accade, per la 50ma volta si sono trovati di fronte i due big della racchetta, accomunati da un talento immenso, grinta da vendere e una marea di titoli e trofei Slam. A Melbourne Federer ha già vinto sei volte (2004-2006-2007-2010-2017-2018) e nel 2009 perse in finale con Nadal. Il suo rivale Djokovic ha vinto agli Australian Open sette volte (2008-2011-2012-2013-2015-2016-2019), record assoluto di successi.

L'elvetico aveva cominciato bene il match, portandosi facilmente sul punteggio di 4-1 nel primo set, grazie soprattutto a un servizio spettacolare; poi però il campione serbo ha cambiato ritmo di gioco, avviando una rimonta straordinaria che l'ha portato a strappare il primo set al suo storico rivale. Nei due set successivi lo svizzero ha sempre inseguito, senza riuscire a riprendere in mano la sfida. Il campione di Basilea ha giocato anche contro un ritorno di dolore alla gamba destra, che già nella partita con l'americano Tennys Sandgren l'aveva messo in difficoltà, tanto che è stato costretto a chiedere una breve interruzione per farsi medicare.

A fine partita Federer si è dovuto arrendere a un inequivocabile 7-6, 6-4, 6-3, segno di un predominio assoluto di Djokovic che ha ritrovato lo smalto dei suoi tempi migliori e punta a vincere il suo ottavo titolo nella terra dei canguri, e a rimettersi in corsa verso la prima piazza del ranking mondiale, complice anche la contestuale eliminazione ai quarti del numero 1 Rafa Nadal.

SEMIFINALE INEDITA

In finale, domenica, nella Rod Laver Arena, Djokovic troverà il vincitore della sfida odierna tra il tedesco di origini russe Alexander Zverev (n. 7 del mondo) e l'austriaco Dominc Thiem (5), una semifinale inedita per gli Australian Open. Due outsider di peso: il primo infatti ha eliminato lo svizzero Sta Wawrinka, il secondo ha fatto fuori nientemeno che il numero 1 della classifica mondiale Rafa Nadal.

In campo femminile, saranno l'americana Sofia Kenin e la spagnola Garbine Muguruza le protagoniste della finale. Muguruza (attualmente n. 32 del ranking, ma con un lontano passato da n.1) ha conquistato il pass decisivo battendo a sorpresa la numero 4 del mondo, la romena Simona Halep con il punteggio di 7-6 (8) 7-5. Anche la Kenin aveva ribaltato il pronostico vincendo la sua semifinale contro la n. 1 del mondo, nonchè favoritissima per la vittoria finale, l'australiana Ashleigh Barty.

