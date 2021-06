Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISIl paradosso Federer. Pensavate forse, o voi infedeli, che la carriera di Roger non potesse più regalare emozioni e colpi di scena? Ed ecco invece che, in meno di 24 ore, siete stati smentiti: prima il re vince a notte fonda una partita che passerà alla storia per il come più che per il risultato. Poi si fa da parte. E qui sta il paradosso: il ritiro avviene non perché Federer abbia avvertito dolore preoccupante al ginocchio operato...