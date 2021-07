Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISQuesta è la fine? La possibilità c'è, fors'anche qualcosa di più. A darci uno spiraglio di speranza c'è tuttavia una caratteristica della canzone che Jim Morrison compose per il primo album dei Doors, quando il mondo non era ancora uscito dai favolosi sessanta. La vedremo fra poco.Intanto la notizia: Roger Federer non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno fra pochi giorni. E non si sa quando lo rivedremo in campo:...